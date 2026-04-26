Bologna-Roma: la moviola dei quotidiani. Partita semplice per Di Bello

Una buona direzione quella di Di Bello in Bologna-Roma. Partita abbastanza facile, senza nessun episodio dubbio, il direttore di gara è bravo a lasciare il vantaggio nel gol romanista

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

Al 3' contatto Mancini-Castro in area: il romanista usa il fisico, giusto lasciare correre. Regolare il primo gol della Roma, anzi bravo Di Bello a far proseguire l'azione sul fallo di Lucumi su Wesley. A inizio secondo tempo Hermoso su Orsolini: primo giallo della partita. Al 56' presunto mani di Wesley in area, ma tutto fermo per un fuorigioco di Orsolini. Al 66' Rensch su Zortea, giusto il giallo, il rosso sarebbe stato eccessivo. Al 69' Wesley-Heggem: troppo poco per il rigore.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita con pochi episodi per Di Bello, bravo nel concedere immediato vantaggio sulla rete dello 0-1. Il Bologna ha protestato per un paio di episodi in area della Roma.

Alla fine l'ha chiusa con 26 falli fischiati e 3 ammoniti, tutti in casa Roma: Hermoso paga non tanto il fallo su Orsolini (c'è soprattutto pallone), ma quello precedente su Castro. Protesta subito l'argentino: corpo a corpo con Mancini, più un'azione di disturbo che un fallo vero e proprio, Di Bello è dietro i due e lascia proseguire. Più complicato il secondo episodio: Wesley e Heggem si tengono, ma il rossoblù è in vantaggio e Wesley lo tiene per il braccio destro. L'arbitro fa proseguire, il VAR supporta la sua decisione, qualche dubbio resta. Tocco con il braccio sinistro di Wesley su un pallone che stava ricadendo dopo un contrasto con Orsolini: punibile? Il fuorigioco dell'esterno del Bologna sul tiro di Odgaard (è oltre Hermoso) risolve il dilemma. Tutto regolare sulla rete che ha spaccato la partita, quello di Malen: al momento del passaggio di El Aynaoui c'è Heggem che tiene tutti in gioco. In APP, buon vantaggio, era netto il fallo di Lucumi su Wesley, Di bello fa proseguire, arriva la retee.

MESSAGGERO - VOTO 6

Gara facile da arbitrare, Di Bello è bravo a non ergersi a protagonista. Poche le situazioni critiche, vede bene sulla presunta trattenuta di Wesleya Heggem (che non c'è). Forse il giallo a Hermoso è eccessivo

IL ROMANISTA - VOTO 6

Tutto facile per Marco Di Bello al Dall'Ara. Nel primo tempo la Roma schiaccia il Bologna e non succede praticamente nulla. Pochi gli episodi rilevanti, tutti nel secondo tempo: pronti via, Hermoso è ammonito per un intervento da palla e gamba su Orsolini. Il Bologna chiede poco dopo un rigore per un tocco di mano di Wesley su una palla alzata a campanile, ma Orsolini è in fuorigioco. Al 20' Rensch duro su Zortea rimedia l'ammonizione (dopo il vantaggio inizialmente concesso). Tre minuti dopo El Ayanaoui sul vertice sinistro dell'area di rigore sgambetta Rowe in potenziale occasione pericolosa. Il giallo è pesante: salterà Roma-Fiorentina.