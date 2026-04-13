Bilanci da coccodrillo. La questua dei club e l'obolo ai procuratori

Riuscite ad avere un'idea di che cosa siano due miliardi di curo? Non ho detto due milioni, ho detto due miliardi. In banconote da 50 o da 100 euro, non so quante valigette ventiquattrore occorrerebbero per contenerli tutti. Detto questo, e venendo a bomba, la notizia che è arrivata in questi giorni a rendere ancora più inquietante lo scenario del disastrato movimento del pallone italico è che la FIGC ha reso noto che negli ultimi dieci anni i soldi che i club di Serie A hanno speso per pagare le commissioni ai procuratori ammontano a 1,98 miliardi; in pratica 2 miliardi. Per capirci, si tratta del 6% dei ricavi del movimento che i club hanno dirottato nelle tasche degli agenti facendoli uscire per sempre dal circuito. Non sono soldi che il club A paga al club B per l'acquisto di un giocatore e che restano dunque nell'orticello: sono soldi spariti e che non torneranno più. (...) Il tutto da parte di club che da vent'anni a questa parte non fanno altro che pietire aiuti da parte dello stato invocando decreti crescita, sgravi fiscali e via elemosinando. Inutile dire che in testa alla classifica dei club scialacquatori spicca, bella come il sole, la Juventus finita nel frattempo per l'ennesimavolta sotto procedimento disciplinare da parte dell'UEFA per violazione delle regole del Fair Play Finan-ziario. (...) La Juventus ha speso da sola quasi un quinto dei soldi della Serie A finiti nelle tasche degli agenti: 359,4 milioni, il 18,07% del totale. Il podio dei club che più hanno sperperato è completato dall'Inter, che ha bonificato ai procuratori 236,4 milioni (l'11,89% del totale), e la Roma che alla voce agenti registra la ragguardevole spesa di 203,3 milioni (il 10,22%). Al quarto e quinto posto troviamo Milan e Napoli (172,7 milioni i rossoneri, 129,5 il club di De Laurentiis). (...)

(Il Fatto Quotidiano)