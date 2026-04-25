Ballottaggio El Aynaoui-El Shaarawy. Torna Dybala ma parte dalla panchina

Se non è l'ultimo treno per la Champions poco ci manca. Il destino non è nelle mani della Roma, anzi. Domani serviranno un aiuto dall'amico De Rossi contro il Como e una caduta della Juventus a Milano, ma prima i giallorossi devono pensare a battere il Bologna questa sera. Gasperini rispetto alla gara contro l'Atalanta ritrova Wesley e Dybala. Il primo è al 100% e sarà titolare sulla sinistra, mentre il secondo sarà un'arma nella ripresa. Paulo è fuori da novanta giorni e non è al top della forma. [...]

Rimandato il ritorno del tridente composto da Dybala, Soulé e Malen che in questa stagione si è visto dall'inizio solamente contro il Milan tre mesi fa. Matias e Donyell guideranno l'attacco mentre il dubbio di Gasp è sul compagno di reparto. Ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Pisilli. Con il secondo sulla trequarti la coppia di centrocampo sarà composta da El Aynaoui e Cristante, in caso contrario Niccolò al fianco di Bryan. Out Koné che si rivedrà solamente contro la Fiorentina. Poche chance per Venturino di partire dall'inizio: in settimana ha avuto qualche acciacco a causa di una contusione e partirà dalla panchina così come Zaragoza ormai sparito dai radar. Ancora fuori Pellegrini e Dovbyk. Sulla destra Celik mentre in difesa spazio al terzetto titolare composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. La Roma va a caccia della vittoria in trasferta che manca dal 18 gennaio, match che coincide anche con l'ultimo gol di Dybala. [...]

Un ruolino di marcia da invertire per sognare ancora il quarto posto in classifica ed evitare il sesto che in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio significherebbe preliminari di Conference League. L'ambizione di squadra e tecnico è più alta, ma non si può più sbagliare neanche un colpo.

(Il Messaggero)