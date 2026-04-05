Avanza Soulé, ballottaggio a sinistra. Chivu rilancia Lautaro e Thuram

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasp riabbraccia Soulé. Un mese e mezzo dopo l'ultima volta - al Maradona - l'attaccante argentino torna tra i convocati. L'ex Frosinone ha superato i dolori derivanti dalla pubalgia e la sua condizione è migliorata soprattutto nell'ultima settimana. Al punto che la tentazione del tecnico di Grugliasco di mandarlo in campo dal primo minuto a San Siro può trasformarsi in realtà. Soulé è il favorito per agire sulla trequarti con Pellegrini alle spalle di Malen. Con Cristante e Pisilli a formare la coppia in mezzo al campo ed El Aynaoui, reduce dai due gol realizzati in nazionale, pronto a subentrare. L'alternativa prevede l'inserimento di tutti e quattro i centrocampisti contemporaneamente, escludendo l'argentino dall'undici titolare. Sullo sfondo, poi, la possibilità di schierare Robinio Vaz al fianco di Malen, anche se l'attaccante francese ha dimostrato di saper incidere a gara in corso. L'altro dubbio è costituito dal sostituto dell'infortunato Wesley sulla corsia di sinistra, mentre sul lato opposto rientrerà Celik. Nonostante la prova con il Lecce sia stata poco convincente, Tsimikas è favorito nel ballottaggio con Rensch. Anche a San Siro, Gasperini è intenzionato a confermare il terzetto difensivo composto da Mancini, N'Dicka ed Hermoso per fermare Lautaro Martinez e Thuram. Il capitano dell'Inter si è messo alle spalle l'infortunio al soleo della gamba sinistra rimediato a metà febbraio in Champions contro il Bodo Glimt ed è pronto per tornare in campo dal primo minuto. Recuperato anche l'ex giallorosso Mkhitaryan, ma saranno Barella, Calhanoglu e Zielinski a comporre il centrocampo. Nessun dubbio sulle fasce con Dimarco a sinistra e Dumfries sul lato opposto, mentre non sarà a disposizione Carlos Augusto per squalifica. Il nodo che Chivu dovrà sciogliere riguarda il sostituto di Bisseck, costretto a saltare la sfida con la Roma per un risentimento ai flessori della coscia destra. Acerbi è leggermente favorito su de Vrij per completare il terzetto di difesa con Akanji e Bastoni.