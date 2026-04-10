Assalto col tridente, Malen è la certezza

La Roma va all'attacco e lo fa col miglior tridente possibile a disposizione. L'emergenza non abbandona mai Gasperini che anche contro il Pisa dovrà rinunciare a Dybala, Dovbyk e Ferguson. (...) In attesa degli indisponibili questa sera il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Soulé, Pellegrini e Malen. Insieme hanno giocato solamente in tre occasioni: Cagliari, Udinese e Inter. E il trend è per il momento negativo, l'unica vittoria è quella contro i sardi di metà febbraio. L'occasione per rimettersi subito in carreggiata dopo l'umiliazione di San Siro è ghiotta. Dall'altra parte ci saranno gli ultimi della classe che per non farsi mancare nulla sono anche la squadra con la peggior difesa del campionato (55 gol subiti). Chi ha più fame di reti è sempre Donyell. È il capocannoniere e da quando è arrivato nessuno in Serie A ha segnato di più (7) e tirato di più (46). Numeri eccezionali, ma nelle ultime due è rimasto a secco e non gli è mai successo per tre partite di fila. Col Lecce a risolvere la partita ci aveva pensato Vaz, che scalpita ma sarà un'arma utile a gara in corso. (...) Sulla trequarti ci saranno Soulé e Pellegrini, Serve una scossa davanti: il bottino dei gol è fermo a 42 in 31 giornate ed è il peggior dato degli ultimi trenta anni. Matias all'andata era stato il match winner della sfida in una serata afosa di fine agosto. (...) Non segna da gennaio col Sassuolo e ha voglia di tornare a esultare dopo un periodo complicato a causa della pubalgia. Ha lavorato tutta la settimana sia in campo con la squadra che fuori con il preparatore personale e il periodo buio è finalmente alle spalle. A completare l'attacco Pellegrini che taglierà il prestigioso traguardo delle trecento presenze in Serie A. (...)

(Il Messaggero)