Anche Rensch recuperato. Oggi biglietti per il derby

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A Trigoria si continua a lavorare senza sosta in vista di Bologna. Gasperini, ieri, ha riaccolto in gruppo Rensch che si era fermato contro l'Atalanta per un leggero problema muscolare, ma senza riportare lesioni. Anche Wesley e Dybala proseguono il lavoro con il resto della squadra e torneranno a disposizione per la gara contro gli uomini Italiano. L'esterno brasiliano, che voleva essere presente già sabato scorso, punta ad una maglia da titolare, mentre per l' attaccante argentino si prospetta un impiego a gara in corso. A Bologna non ci sarà Dovbyk, che continua a lavorare sul campo svolgendo anche esercizi con il pallone. Gasperini non potrà contare neanche su Koné, che dovrà aspettare la gara con la Fiorentina per rivedere il campo.

Nel frattempo, Alajbegovic ha attirato l'interesse della Roma. I costi sono alti e la concorrenza non manca, tanto che si sta innescando un'asta per assicurarsi il talento classe 2007 del Bayer Leverkusen. Dalle 16 di oggi, poi, partirà la vendita dei biglietti per il derby in programma nel weekend del 17-18 maggio. Anche se potrebbe giocarsi lunedì 19, quando gli Internazionali d'Italia - del tennis - saranno terminati. Si tratta della prima fase - fino alle 12:59 di lunedì 27 aprile - riservata agli abbonati in Curva Nord. La seconda fase, dalle 13 del 27 aprile fino alle 12:59 del giorno successivo, interesserà gli abbonati Plus/Classic Extra e i titolari dell'AS Roma Card. L'eventuale vendita libera, invece, scatterà dalle 13 di martedì 28 aprile.