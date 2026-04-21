Altre due vittorie per festeggiare il terzo scudetto

La Roma Femminile é a un passo dal sogno. Con quattro giornate ancora da giocare in campionato, le giallorosse devono conquistare altre due vittorie per centrare il terzo scudetto della loro storia, strappandolo alla Juventus. Una stagione che sembrava poter deragliare più volte, invece si è trasformata in un capolavoro di resilienza, crescita collettiva e carattere, Già, siamo di fronte alla Roma di Rossettini, una squadra che non molla mai, ringiovanita dopo la rivoluzione estiva. (...) L'unica sconfitta in campionato è arrivata con la Fiorentina. Dopo la finale dì Womens Cup e gli scivoloni in Europa, c'è sempre stata una reazione immediata. La Roma quindi, ha aperto un ciclo denso di personalità, ottenendo la qualificatone alla Charnpions con quattro turni d'anticipo. Insomma, si cade, si soffre, ma la testa si rialza sempre. È la definizione perfetta di un gruppo con un'identità forte, stabilmente sul trono della Serie A. Il calendario è stato un nemico fino all'inverno: partite ravvicinate e zero pause. Capitan Giugliano non si è fatta schiacciare dalla pressione della fascia. E in campo ha fatto la differenza con 16 gol e 5 assist, al pari di Greggi capitano e leader tecnico di questa Roma. La gestione degliinfortuni, inoltre, è stata magistrale. Lunghi e pensati, ma affrontati con intelligenza. (...)

(corsport)