Allarme plusvalenze: Koné e Ndicka finiscono sul mercato

Manu Koné torna ad allenarsi sotto gli occhi di Gian Piero Gasperini. Una buona notizia per il giocatore, pronto ad accumulare minuti soprattutto in vista dei Mondiali. (...) Koné è infatti uno dei maggiori indiziati a lasciare Trigoria entro il prossimo 30 giugno. La Roma deve sistemare i conti. Questioni di bilan-

cio più che tecniche. Il centrocampista della nazionale francese piace all'Inter, ma ha mercato anche all'estero. Con la sua cessione i giallorossi potrebbero avvicinarsi all'obiettivo imposto dalpiano di rientro Uefa. Ma Koné da solo non basterà a raggiungere quota 80 milioni di plusvalenze. Allora al direttore sportivo Ricky Massara, finché sarà in sella, non resterà che guardarsi ancora attorno. Per posare infine gli occhi su Evan Ndicka. Il centrale ivoriano ha scaricato il suo agente ed è pronto a cercarsi una squadra in piena autonomia. Con un vantaggio: tratterà sui propri conti correnti il 20% del valore del cartellino. Una novità che spinge il difensore lontano da Trigoria. (...)

(La Repubblica)