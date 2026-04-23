Alajbegovic: scatto Napoli, ma la Roma c'è

La sensazione sempre più diffusa è che il calcio italiano sia davvero nel suo destino. Tre settimane fa ha contribuito, ai danni della nostra nazionale, a scrivere la storia del suo Paese, trascinando la Bosnia alla qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Kerim Alajbegovic sa come far male ai difensori italiani, che hanno patito le sue accelerazioni durante lo spareggio Playoff del 31 marzo per andare al Mondiale. Il pass l'ha preso last minute il gioiello classe 2007, che nella lotteria finale dei calci di rigore ha poi trafitto dal dischetto Donnarumma diventando a tutti gli effetti uno dei peggiori incubi per i calciatori nostrani. Molti dei quali se li potrebbe trovare presto di fronte di nuovo da avversari, con alcuni di loro invece destinati a diventare i suoi nuovi compagni di squadra. Il gioiellino bosniaco, infatti, fa gola a diversi top club di Serie A. In particolare sulle sue tracce ci sono da mesi Napoli e Roma. [...]

Gli 8 milioni investiti dal Bayer, infatti, sono destinati a lievitare decisamente. Ora per strapparlo ai tedeschi ne servono 20. Una cifra che potrebbe aumentare dinanzi ad altre grandi prestazioni durante la rassegna iri-data. Ecco perché le principali società di casa nostra stanno provando a giocare d'anticipo.

Il primo a muoversi era stato Giovanni Manna, che è sulle tracce di Alajbegovie da mesi. Un diamante grezzo che ricorda a molti quel Kvaratskhelia che proprio a Napoli si è consacrato da top player. [...]

Occhio però alla Roma che nelle ultime settimane ha intensificato il pressing, recuperando posizioni importanti come testimonia il summit di lunedì nella Capitale tra il ds giallorosso Ricky Massara col papà-agente Ricky Massara col

papà-agente Semin Alajbegovic e la regia di quel Miralem Pjanic, che proprio al fianco del giovane connazionale debutta nei panni di intermediario. [...]

Sullo sfondo pure Inter, Milan e la Signora che hanno tutte fatto seguire più volte e da vicino l'esterno offensivo durante questa stagione. [...]

(tuttosport)