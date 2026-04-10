Alajbegovic, il Milan prova il blitz per superare la Roma: il Bayer vuole l’offerta

Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di far impazzire l'Italia. Ci era riuscito già un paio di settimane fa con la sua Bosnia, giustiziera degli azzurri nei playoff di qualificazione ai Mondiali, e ci sta riuscendo ancora oggi, con il suo nome finito sui taccuini dei top club di Serie A. (...) Due, in particolare, gli hanno messo gli occhi addosso e hanno concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: Milan e Roma. (...) Una certezza che vale come premessa: il bosniaco cambierà casacca già alla fine di giugno, perché un accordo di trasferimento è stato finalizzato lo scorso 27 marzo con il rientro al Bayer Leverkusen; le Aspirine hanno, infatti, esercitato il diritto di riacquisto dal RB Salisburgo per 8 milioni di euro, facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale a partire dal 1 luglio 2026. (...) l'interesse del Milan per Alajbegovic apre a riflessioni interessanti sul prossimo futuro. Il classe 2007 nasce come esterno sinistro, è un ala rapida, dal dribbling secco, a cui piace partire da sinistra per accentrarsi sul destro; può giocare, però, anche dall'altro lato, mantenendo il binomio fascia-piede, o da seconda punta, quindi in appoggio ad un attaccante centrale. (...)

(corsport)