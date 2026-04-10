Al via la rinascita di Campo Testaccio

LEGGO (C. SACCONI) - Inizia la rinascita di Campo Testaccio, primo stadio della Roma. Ieri le commissioni Patrimonio e Sport del Comune di Roma, presiedute da Yuri Trombetti del Partito democratico e Ferdinando Bonessio di Europa verde, hanno espresso parere favorevole alla delibera che tutela l'ex palestra, che sorge nel complesso sportivo, acquisendola a patrimonio pubblico. Ora, l'obiettivo è portare l'atto in Aula Giulio Cesare al più presto. «Anche la prossima settimana», ha spiegato Trombetti. Dopodiché potrà dirsi concluso l'iter consiliare e si avvierà una nuova fase da ultimare entro il 2027, anno in cui si andrà alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale. L'area è stata già interessata da un intervento di pulizia a carico del Campidoglio, dopo essere rimasta sospesa tra ricorsi e contenziosi giudiziari per molti anni: l'attuale concessionario ha ancora 14 mesi e, dopo il via libera definitivo dell'Assemblea capitolina, potrà farsi avanti per proporre un progetto di recupero e riqualificazione che sarà vagliato da Palazzo Senatorio. A esito positivo di questa valutazione, la proposta potrà essere analizzata in conferenza dei servizi. Soltanto successivamente si potranno avviare i cantieri veri e propri. «Siamo comunque alle battute finali dell'iter amministrativo», ha osservato Trombetti. «Abbiamo faticosamente sbloccato un iter amministrativo fermo da anni», ha commentato l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. «Con il parere favorevole delle commissioni e il prossimo passaggio in consiglio - ha aggiunto Onorato - acquisiamo a patrimonio pubblico i locali dell'ex palestra adiacenti all'impianto di campo Testaccio che erano abusivi. È uno step decisivo, atteso, perché questi spazi potranno essere inseriti in un progetto più ampio di riqualificazione dell'intero centro sportivo. La presenza della struttura coperta potrà diventare un luogo multidisciplinare dove fare attività durante tutto l'anno». In linea di massima, l'idea dell'amministrazione è quella di un campo da gioco con annesso un centro sportivo polifunzionale, dotato di una palestra di quartiere e spazi idonei anche ad altre attività, ad esempio quelle culturali o aggregative. È credibile che l'attuale concessionario possa presentare un progetto e che si possa procedere in tempi brevi alle fasi successive ma per mettere la parola fine all'annosa vicenda ci vorrà ancora qualche mese.