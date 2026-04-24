A Bologna torna Wesley: staffetta Elsha-Dybala

Domani riparte la rincorsa al quarto posto. Le vicende extra campo da diverse settimane hanno per certi versi superato l'importanza delle partite, un teatrino mediatico come lo ha chiamato Gasperini che non ha fatto piacere quasi a nessuno. A Bologna la Roma va a caccia della vittoria in trasferta che manca da oltre tre mesi per tenere vive le speranze Champions e per provare a staccare il Como. Anche perché in caso di vittoria di Coppa Italia della Lazio il sesto posto significherebbe preliminari di Conference League. Tornerà dal primo minuto Wesley sulla sinistra, all'andata fu suo il gol decisivo. Anche Rensch è a disposizione ma va verso la panchina, mentre sulla destra spazio a Celik. Torna tra i convocati dopo novanta giorni anche Dybala. La sua presenza dal primo minuto, però, rimane in dubbio: aperto il ballottaggio con El Shaarawy per completare il tridente con Soulé e Malen. In mezzo al campo pronta la coppia Pisilli-Cristante, esclusione per El Aynaoui dopo la deludente prova con l'Atalanta. Dietro il terzetto difensivo titolare composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. In porta il solito Svilar. Fuori dai convocati Koné che tornerà contro la Fiorentina, out anche Pellegrini, Ferguson e Dovbyk. L'emergenza rimane, ma fa meno paura rispetto alle scorse settimane.

(Il Messaggero)