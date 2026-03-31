Zago: "Gasperini assomiglia a Capello. Totti? Nella Roma può fare un ottimo lavoro"

CORSPORT - Antonio Carlos Zago, soprannominato "Terminator", campione d'Italia con la Roma nel 2001 ha parlato al quotidiano toccando diversi temi molto interessanti, facendo una panoramica sull'attuale momento della Roma, dentro e fuori dal campo. Esprimendosi anche su un possibile ritorno di Totti in società: "Siamo vicini al centenario. La società deve avere una persona come lui all’interno, è stato il giocatore più amato dalla gente e il più grande di tutti i tempi. Può fare un ottimo lavoro" ha detto il brasiliano.

La difesa a inizio stagione era la migliore d’Europa, poi però si è rotto qualcosa. Come si spiega il calo?

"La sfortuna e le disattenzioni a volte presentano il conto. Bisogna restare concentrati e leggere prima le situazioni: questo è mancato. Abbiamo una buona retroguardia, il calo può capitare, ma non ci voleva proprio adesso. Ci sono ancora parecchie partite per invertire il trend".

N’Dicka è un punto fermo. La Roma dovrebbe tenerselo stretto?

"Le prestazioni sono calate. È stato leggero nelle ultime partite, ma fa parte del momento che attraversa la Roma. È giovane, dovrebbe rimanere ed essere confermato, ma non so se si punterà su un centrale con più esperienza".

Un pensiero sulla lotta per la Champions.

"Sarà entusiasmante fino alla fine. Spero che la Roma possa spuntarla sul Como e la Juventus. Tiferò per i giallorossi".

Intanto Inter-Roma è dietro l’angolo.

"Bisogna provare a vincere fuori casa, anche se sarà difficile. Un successo a Milano renderebbe l’intero campionato più interessante".

Malen è il nuovo Batistuta?

"No, deve farne di strada. È un grande attaccante, ma Batistuta è stato un gigante sia alla Fiorentina che alla Roma".

Gasperini è l’uomo giusto per questa piazza?

"Assomiglia un po’ a Capello. È un allenatore italiano che ha fatto un lavoro straordinario all’Atalanta. Ma serve tempo".