Wesley out un mese. Nuovi controlli

Adesso la Roma ha la certezza dell'entità dell'infortunio di Wesley: il laterale rischia di perdere le prossime quattro partite e di rientrare il 3 maggio contro la Fiorentina all'Olimpico. È quanto ha comunicato il club giallorosso dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto il brasiliano nella Capitale. La risonanza magnetica e l'ecografia hanno confermato «la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Tempo di recupero stimato: 4 settimane per tornare a giocare». Nella nota non viene evidenziato il grado della lesione. Che sarebbe, guardando all'esito degli esami, di secondo grado. Il giocatore, quindi, salterebbe l'Inter, il Pisa, l'Atalanta e il Bologna. Se, invece, la lesione fosse di primo grado, il rientro sarebbe venerdì 18 aprile per la gara casalinga con l'Atalanta. Oggi, comunque, il brasiliano sarà nuovamente visitato a Trigoria. [...]

(Corsera)