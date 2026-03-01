Vi giocate la Champions

Chi colpisce per primo, colpisce due volte. Una vecchia legge che vale ancora di più in una sfida Champions come quella tra Roma e Juventus. Stasera, il duello chiave sarà quello tra Donyell Malen, l'acquisto più azzeccato della stagione giallorossa, e Gleison Bremer, il pilastro della difesa bianconera.

L'attaccante olandese ha la Juventus nel mirino da tempo. Dopo aver già lasciato il segno contro le altre big, vuole un'altra notte da sogno, come quella di Napoli, per lanciare la Roma verso l'obiettivo. I numeri, del resto, sono dalla sua parte: da quando è a Roma, nessun attaccante in Serie A ha fatto meglio di lui per gol (5 in 6 partite), tiri tentati (...) e tocchi in area avversaria. La sua presenza ha trasformato l'attacco di Gasperini, portando la media gol a partita da 1,2 a 1,67. La sfida di stasera rappresenta per lui il definitivo salto di qualità, la consacrazione contro il miglior difensore del campionato.

Dall'altra parte, Bremer è l'ago della bilancia della difesa bianconera. Le statistiche lo dimostrano: con il brasiliano in campo la Juventus è una squadra, senza di lui fatica enormemente (...), trasmettendo a tutto il reparto un senso di sicurezza. Una sicurezza che Malen proverà a minare, cercando il colpo del ko per indirizzare la partita.

