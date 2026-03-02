Verso il Genoa: Soulé ci riprova, out Wesley

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Soulé ci prova. Nell'ultima settimana in cui la Roma non avrà l'impegno in Europa League, Gasperini spera di riabbracciare l'argentino. Il dolore derivante dalla pubalgia, intensificato dai quarantacinque minuti giocati a Napoli, non gli ha permesso di essere disponibile contro la Juventus. Il numero diciotto giallorosso proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni per essere convocato con il Genoa.
Punta al rientro anche Hermoso, fermato dal fastidio all'ileopsoas avvertito nel riscaldamento prima della Cremonese. Da monitorare, poi, la situazione di Ferguson, perseguitato dal problema alla caviglia. Dopo i consulti in Inghilterra, l'irlandese ha effettuato nuovi controlli, ma fatica a vedere la luce in fondo al tunnel.
Giallo pesante, ieri, per Wesley. Il brasiliano, diffidato, salterà il Genoa per squalifica.