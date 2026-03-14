Veloccia: "Verifiche tutte fatte. Un lavoro complesso portato a termine il prima possibile"

IL MESSAGGERO - "L'amministrazione si era autoimposta questo ulteriore passaggio e lo ha superato in modo molto rapido". L'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, commenta senza nascondere la soddisfazione per il voto il via libera al progetto stadio della Roma.

Assessore, parafrasando un vecchio film natalizio, «anche `sto stadio…». Finita qui?

«La nostra parte sì. Abbiamo finito. Alla vigilia di Natale sono arrivati 550 elaborati. L'amministrazione ha dimostrato che le cose si possono fare, che l'impegno delle strutture tecniche è volto a modernizzare la città. Quindi sono molto soddisfatto».

Ora partirà la conferenza di servizi decisoria.

«Sì, esatto. È la fase prettamente tecnica durante la quale saranno effettuate scrupolosamente tutte le verifiche ambientali in modo tale che ogni aspetto venga approfondito. Poi la prima pietra».

Veramente, fra la conferenza decisoria e la prima pietra c'è ancora un bel pezzo di strada da fare. Ci spiega l'iter?

«Dopo la conferenza dei servizi decisori, ci sarà la fase della gara. Questo significa che verrà pubblicato un avviso perché ci potrebbero essere delle possibili proposte concorrenziali. Si tratta di un passaggio dovuto alle disposizioni normative».

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Si aspetta qualche possibile problema dalla conferenza di servizi decisoria?

«No. Però, come tutte le conferenze di servizi, reputo possibile che qualcuno degli enti che devono guardare tecnicamente l'intero progetto, possa richiedere qualche integrazione. Quindi, molto dei tempi dipenderà anche dalla capacità dei progettisti della Roma di lavorare contestualmente ai lavori della conferenza per integrare il più possibile eventuali richieste aggiuntive».

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