Valzer a Trigoria dietro Massara spunta Giuntoli

Squadra che vince non si cambia. Ma, appunto, deve vincere. E il quarto posto, con la qualificazione in Champions League, a Trigoria sarebbe una vittoria per tutti. Per i conti del club, per i Friedkin, per Gasperini. E pure per il direttore sportivo Frederic Massara. Perché da settimane la famosa radio mercato ha preso a gracchiare un nome. È quello di Cristiano Giuntoli, ds dal curriculum pesante ma ora senza scrivania. Se le strade dei giallorossi e di Massara a fine stagione dovessero dividersi, l'ex manager di Juventus e Napoli sarebbe in pole per raccoglierne l'eredità.

Un'ipotesi che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più forte. [...]

La programmazione sportiva sembra procedere nella stessa direzione dei risultati del campo. Eppure la voce continua a circolare: «Dopo un anno, Giuntoli e Gasperini potrebbero finalmente lavorare insieme». Il riferimento degli addetti ai lavori è al mancato arrivo dell'allenatore di Grugliasco sulla panchina della Juventus la scorsa estate, prima dell'addio del dirigente. A fare il nome di Gasp era stato proprio Giuntoli. Ora la storia potrebbe cambiare. Questione di tempo. Quello che proprio Giuntoli sembra spendere a Roma, visto che i ben informati raccontano di apparizioni fugaci del dirigente in alcuni ristoranti della capitale, proprio con Gasperini (cena con Totti inclusa) tornati negli ultimi mesi luoghi centrali della narrazione giallorossa.

A Trigoria sarà turnover? In attesa di novità, Massara si tappa le orecchie e continua a lavorare per la prossima stagione. È abituato così: quando era al Milan nemmeno lo scudetto gli salvò il posto. Stavolta il futuro dipende dai Eriedkin e pure dal loro superconsulente, Claudio Ranieri. I due, contro la Juventus, erano seduti uno accanto all'altro in tribuna. Del fantasma di Giuntoli, almeno all'Olimpico, nessuna traccia. Per il futuro si vedrà.

(Repubblica)