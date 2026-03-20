Una Coppa amarissima

La Roma non partecipa alla Champions da 7 stagioni.

Adesso ha solo il campionato per tornare nella manifestazione. Il Bologna l'ha spinta fuori dall'Europa League (4-3) dopo i supplementari. I Friedkin, con il vicepresidente Ryan in tribuna all'Olimpico, hanno avuto la soddisfazione di vedere i giallorossi protagonisti solo nelle prime quattro stagioni delle sei della loro gestione, raggiungendo sempre almeno le semifinali. (...) Con le due finali consecutive, entrambe conquistate con Mou, la prima vinta a Tirana contro il Feyenoord (2022), conquistando la Conference, e la seconda persa a Budapest ai rigori contro il Siviglia che festeggiò in Europa League (2023). Ma nella stessa competizione, da due anni, esce in anticipo. Sempre agli ottavi, sia con Ranieri contro l'Athletic Bilbao (2025) che con Gasperini in questa stagione nel derby italiano contro il Bologna. (...) Pellegrini al ritorno entra prima del previsto. Si arrende presto Koné. Lorenzo si va a sistemare subito dietro Malen. Da regista offensivo. E lì, lascerà il segno. Pellegrini entra e, dopo appena due minuti, il Bologna passa per la prima volta in vantaggio. Gol di Rowe proprio sotto la Sud. Lorenzo, però, è in serata. La punizione è dalla distanza. Calcia lo stesso in porta. Ravaglia vola inutilmente. Ma la palla si stampa sotto l'incrocio dei pali. Pochi secondi e si ritrova a battere il calcio d'angolo sotto la Monte Mario, lato Curva Nord. La pennellata chic va a disegnare la traiettoria più precisa per la testa di Ndicka che firma il pari e va a esultare con l'ex capi-tano, indicandolo al pubblico e riconoscendogli il merito della rete. Bernardeschi, però, trasforma il rigore per il nuovo vantaggio rossoblù. La Roma, rientrata in campo per la ripresa, crolla all'improvviso. Segna anche Castro, dopo l'ennesima gaffe difensiva, Cristante e Ndicka si addormentano. Sembra finita. Ma Pellegrini si accende di nuovo su punizione. Ravaglia respinge. La Roma cresce. Vaz, la seconda sostituzione di Gasperini, conquista il rigore. Ci pensa Malen. C'è un'altra rete da recuperare. Vaz a rimorchio per Lorenzo che piazza il destro per il pari che fa impazzire l'Olimpico. Poi il recupero decisivo su Orsolini nel supplementare. Non basta. Cambiaghi per il nuovo sorpasso e la conseguente eliminazione. Ai quarti va il Bologna, alla Roma restano i fischi dell'Olimpico.

(corsera)