Tsimikas favorito su Rensch

Non c'è pace per Gasperini. Dopo l'emergenza in attacco, il tecnico deve ora fare i conti con la squalifica di Wesley. Nonostante il tentativo della società di far valere lo scambio di persona con Rensch per il fallo su Diao a Como, il giudice sportivo ha confermato la sanzione per il brasiliano. Per la sfida di domani all'Olimpico contro il Lecce, Gasperini dovrà quindi trovare un nuovo padrone per la fascia sinistra. Il favorito numero uno per sostituire Wesley è Tsimikas, giocatore di ruolo e più abituato ad agire su quella corsia.

(...) Resta comunque in piedi la candidatura di Rensch, nonostante il momento opaco, con Celik che verrebbe confermato a destra. Il tecnico ha già dovuto affrontare l'assenza del brasiliano l'8 marzo a Genova, optando in quell'occasione proprio per l'esterno greco.

(corsport)