Trigoria, ieri allenamento senza Gasperini: il tecnico era tornato dalla famiglia a Grugliasco

Nella mattinata di ieri la Roma è tornata ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista dell'attesissimo match con il Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, la squadra ha effettuato un lavoro di scarico e alla seduta non era presente Gian Piero Gasperini: l'allenatore, infatti, non è tornato nella Capitale dopo la trasferta di Como e ha trascorso qualche ora a Grugliasco in compagnia della famiglia. Oggi, quindi, il primo vero allenamento sotto gli occhi del mister.

(Il Messaggero)