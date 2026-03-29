Totti si prende il PalaEur, "Qui state a casa mia"

Si torna sempre dove si e stati bene “Ricordatevi che qui

state a casa mia”, scherza Totti con le altre leggende del calcio. Francesco di nuovo coi piedi sul campo - al PalaEur per il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia - e la testa sempre alla Roma: dopo lo stand by nelle trattative, è ripreso il filo diretto con la proprietà giallorossa per il suo ritorno nel club.

Francesco chiama, i Friedkin rispondono. Telefono casa. Letteralmente. Perché Trigoria è stata casa Totti: 25 stagioni da calciatore, poi la breve parentesi ai vertici del club dal 2017 al 2019, anno della separazione definitiva (per ora) dopo le frizioni con l'allora presidente James Pallotta e il consigliere Franco

Baldini. (...) Così, nel suo ex quartiere, Francesco ha festeggiato l'anniversario dell'esordio in Serie A (trentatré anni fa, il 28 marzo 1993), con il cuore diviso tra la Roma e il campo. Anche se non è stato proprio il ritorno prospettato qualche anno fa ("mi hanno cercato alcune squadre, mai dire mai. La testa c'è", raccontava), quella di Francesco al Palazzo dello Sport è comunque una prestazione da leggenda. Non mancano i tunnel, gli assist e la sua icona: il cucchiaio. (...) Con l'ex capitano giallorosso illuminano la serata dell'Eur Nesta, Di Natale, Boban, Zanetti e tanti altri campioni del passato. (...) Il pallone del calcio d'inizio lo porta in campo Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale. Il PalaEur sold out come un Olimpico in miniatura (oltre 10mi-la spettatori), dove Francesco sente nostalgia di casa. Pure Totti vuole andare "veloce verso il ritorno". Lo si capisce quando sente ancora gridare "c'è solo un capitano", quasi non avesse smesso mai. Lo si capisce quando segna, quando tocca il pallone: senza non può starci. (...) Per questo ha intensificato le relazioni con Dan e Ryan Friedkin, mediate dai consigli del senior advisor Claudio Ranieri. Anche se le trattative, qualche settimana fa, si erano incagliate sul ruolo da ricoprire nel club. (...) Totti sarà brand ambassador per il centenario della Roma, nel 2027. Nessun ruolo dirigenziale operativo, quindi. Almeno per il momento. In prospettiva, però, non va escluso un ampliamento dei poteri, soprattutto con riferimento al reparto sporti-vo. Non a caso, nel 2019 Totti aveva lasciato per l'esclusione da ogni decisione rilevante nell'area tecnica. L'ultimo atto. Il terzo.

(La Repubblica)