Totti, ora ci siamo. Sarà ambasciatore per il centenario

Tempi stretti dovevano essere e tempi stretti saranno. E un ruolo ben definito, che magari non farà piacere proprio a tutti. Ma qui conta la chiarezza, ha un peso decisivo: la figura di Francesco Totti va oltre, oltre le interviste con annunci e pure oltre le cene a favore di fotografia. L'ex capitano sarà il nuovo ambasciatore della Roma, l'uomo e non solo il volto che accompagnerà la società giallorossa lungo la prossima stagione, quella che porta al centenario del club. L'ex capitano è in contatto diretto con la proprietà: basta intermediari, basta colloqui per interposta persona. Totti ha parlato con Dan Friedkin e poi de visu con il figlio Ryan: i due gli hanno trasmesso la voglia di averlo dalla loro parte a partire dalla prossima stagione, perché il peso che ha avuto Totti nella storia del club non può che essere centrale in un'annata così simbolicamente (e chissà se anche sportivamente) centrale per la Roma. I colloqui sono ancora in corso: non c'è una firma, ma se non sbucano ostacoli a oggi non pronosticabili, presto ci sarà, nel giro di settimane e neppure di mesi. (...) Poi, del doman non v'è certezza. Nel senso che non è giusto mettere limiti al futuro Totti-Roma. Magari arriverà davvero il giorno in cui Francesco avrà un ruolo operativo, strettamente legato all'area tecnica. Ma non è da qui che adesso si inizia. (...)

(corsera)