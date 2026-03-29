Totti l'ultima curva

Ambasciatore non porta pena. Forse vale per tutti ma non per Totti: il ruolo che la Roma vorrebbe cucire a misura di Francesco, simbolo scolpito nella pietra dei ricordi del tifoso ma impossibile da considerare come una statuina. "La firma? Di chi? Di Dybala o la mia? Beh a 50 anni posso dare ancora tanto", ha scherzato ieri (con la solita ironia) dopo aver deliziato il pubblico di Operazione Nostalgia, al PalaEur. Oneri e onori, ben oltre l'incarico di rappresentanza per il centenario. Anche se non dovesse avere mansioni specifiche nel settore tecnico o nell'area sportiva, le sue parole finiranno per influenzare parecchie dinamiche. (...) Quando andò via, stanco della gestione Pallotta, Totti lamentò proprio la scarsa considerazione "Un giorno tornerò, magari con un'altra proprietà", promise. Il destino e la volontà dei Friedkin hanno preparato un terreno fertile a un incarico ancora diverso. Il centenario del 2027 è dietro l'angolo, il cantiere del nuovo stadio dovrebbe sorgere proprio il prossimo anno e il legame con i tifosi è immutato: "ambassador", certo, ma non solo uomo-immagine. Sarà anche un Totti istituzionale. (...) per dare il consiglio giusto a Gasp, la chiamata per convincere un calciatore a sposare il progetto, la parola pubblica pronunciata per cambiare qualcosa, l'appeal attira-sponsor e tanto altro.

I dialoghi con Ryan Friedkin sono in corso. L'attesa dell'annuncio è legata per lo più alle contingenze dell'attualità. (...) Qualche dettaglio economico da inquadrare, un paio di condizioni da limare, il tempo giusto e poi il ritorno verrà annunciato. Ieri il

dieci ha ricordato l'ultimo anniversario lontano dal club, i 33 anni dal debutto, tra tocchi di suola, gol e assist. La nostalgia lascerà presto il posto alla felicità di esserci, di nuovo con la lupa sul petto, con lo stesso entusiasmo del primo giorno.

(corsport)