Totti e Gasp a cena, è intesa su tutto. Ritorno imminente

Nel menù, il futuro. Il migliore possibile. La grande bellezza dello scudetto 2001 e la Roma da Champions dei giorni nostri si sono guardate a lungo negli occhi domenica sera a cena in un noto ristorante del centro storico. (...) E raccontano, alcuni dei presenti in sala, di un Francesco Totti cui brillava il viso davanti a Gian Piero Gasperini e alla prospettiva di riprendersi un ruolo in giallorosso. (...) Francesco non sarebbe solo uomo immagine ma forse anche figura di supporto nelle decisioni tecniche e di mercato. "Per me sarebbe una grandissima risorsa, un'орportunità importante: avrei diverse idee su quale ruolo affidargli e su come potrebbe essere valorizzato", aveva detto nei giorni scorsi Gasp interrogato sull'eventuale ritorno di Totti. (...) L'idea potrebbe essere quella di affidare a Totti compiti che possano esaltarne l'esperienza e la competenza al di là della denominazione ufficiale del ruolo. L'ex giallorosso, apprezzato dal tecnico anche per la sua umiltà, potrebbe esprimere pareri, visionare talenti in giro per l'Europa, aiutare il club nel convincere giocatori in caso di trattative complicate (come nel caso di Paolo Maldini al Milan qualche anno fa) nell'individuare ciò che serve per migliorare la squadra con mansioni operative. Non solo, quindi, quel profilo di rappresentanza da

"semplice" testimonial per il centenario del 2027 e lo stadio di Pietralata che il club giallorosso aveva pensato inizialmente per lui anche in virtù dei tanti accordi commerciali stipulati da Totti in questi mesi con altre aziende. (...) Tanto è passato da quando Francesco decise di rassegnare le dimissioni da dirigente della Roma di James Pallotta per incompatibilità di vedute, e non solo.

(...) Probabilmente si aspetterà la fine di questo mese, dopo il 21 per la precisione, in coincidenza con la conclusione della causa legale per il divorzio tra Totti e l'ex moglie Ilary Blasi. Poi potrebbe esserci l'attesa fumata bianca. (...) Al tecnico un Totti farebbe comodo pure in campo… e lo allenerebbe con piacere (durante il summit serale il tecnico ci ha scherzato su…), ma in una fase storica importante come quella attuale gli "assist" da esperto di calcio dell'ex capitano potrebbero ispirare comunque nuovi gol sotto nuove forme: il futuro con i miti giallorossi non fa paura.

