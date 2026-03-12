Torna Hermoso, chance per Zaragoza

IL TEMPO - Hermoso tenta Gasperini, chance Zaragoza. L'Europa League entra nel vivo e l'obiettivo è prendersi un piccolo vantaggio nella gara d'andata al Dall'Ara, da sfruttare tra sette giorni. Ecco perché il tecnico giallorosso pensa di mandare in campo l'ex Atlético Madrid dal primo minuto. Lo spagnolo ha ripreso a lavorare con i compagni lunedì, dopo aver smaltito i problemi fisici delle ultime settimane. Non è al massimo della condizione, ma la sua esperienza potrebbe fare la differenza in partite come quella di oggi. Considerando anche l'assenza di Mancini per squalifica. Con lo spagnolo in campo N'Dicka e Ghilardi andrebbero a completare il terzetto difensivo e Celik agirebbe sulla corsia di destra. Se Gasperini non dovesse inserire Hermoso dal primo minuto, il turco verrebbe arretrato nei tre di difesa, lasciando la fascia destra a Rensch. È questo il dubbio principale del tecnico di Grugliasco, che ritrova Wesley - pronto a riprendersi il posto a sinistra - dopo aver saltato il Genoa per squalifica. Alla situazione emergenziale in attacco si aggiunge l'assenza di Venturino, che non è stato inserito nella lista UEFA. Ragion per cui, a Bologna, il tecnico di Grugliasco sembra intenzionato ad inserire tre centrocampisti contemporaneamente. Viaggia verso la conferma in mezzo al campo la coppia composta da Kone e Pisilli. A meno che Gasp non voglia dar fiducia ad El Aynaoui, sempre titolare in Europa League, dove ha trovato la prima e fin qui unica gioia - contro il Midtjylland - con la maglia giallorossa. Il marocchino ha saltato soltanto la sfida con lo Stoccarda, ma era appena rientrato dalla Coppa d'Africa. Dopo essere partito dalla panchina a Marassi, Cristante può tornare titolare sulla trequarti. Un piccolo ballottaggio, poi, su chi avrà il compito di supportare Malen, chiamato a lasciare il segno anche in Europa League. Zaragoza favorito su Pellegrini. Lo spagnolo ha già segnato contro il Bologna nella fase del campionato, quando era ancora al Celta Vigo.