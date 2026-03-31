Tegola Wesley, out per un mese

Si temeva il peggio, ma si sperava anche in qualcosa di meno. Ed invece ieri mattina è arrivata la sentenza degli esami strumentali (risonanza magnetica ed ecografia) che Wesley ha eseguito al ritorno nella Capitale: lesione di secondo grado muscolo tendinea del bicipite femorale destro. [...] I tempi stimati per tornare in campo dai medici della Roma sono 4 settimane. Il che vuol dire che Wesley salterà le sfide con Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, per poi poter far ritorno in campo il 3 maggio, per la gara casalinga contro la Fiorentina. [...]

Unica consolazione, le belle parole spese da Carlo Ancelotti per lui: «Wesley può essere una delle rivelazioni del Mondiale».

(gasport)