Svilar non basta più, la difesa è sparita. Ghilardi: "Un momento no, resettiamo"

Se inizia a sbagliare anche Svilar, allora, c'è da preoccuparsi. A dir la verità anche ieri sera si è messo il mantello da supereroe (su Alex Valle e Nico Paz) ma l'errore sull'1-1 di Douvikas pesa come un macigno. Ma la solidità difensiva della Roma - spesso mascherata proprio dai miracoli di Mile - ora sembra non esserci più.

I giallorossi non sono più la miglior difesa della Serie A, superati proprio dal Como anche in questa classifica e dal Milan. Ventitré le reti subite di cui undici nel girone di ritorno e la media è passata da 0.6 gol presi a partita a 1.1. [...]

Ad analizzare il momento negativo ci ha pensato Ghilardi: «Come ha detto il tecnico le cose non ci stanno andando bene ultimamente. Abbiamo due obiettivi: l'Europa League e arrivare in Champions tramite il campionato. Resettiamo dopo questa brutta sconfitta perché era uno scontro diretto. Dobbiamo continuare a lavorare e ci rialzeremo». L'errore grave è sulla rete del pareggio di Douvikas: «Preso gol a difesa schierata. Possiamo fare meglio. Sapevamo che avrebbero girato molto per toglierci i riferimenti, siamo anche riusciti a fermarli però purtroppo non è andata come volevamo». [...]

Ieri a Como in tribuna c'era anche il commissario tecnico della Nazionale Gattuso, ma per la Nazionale il lavoro da fare è ancora tanto. Giovedì contro il Bologna si riaccomoderà in panchina per far spazio a Ndicka. Al suo fianco Mancini e Hermoso. Pronti i titolarissimi per provare a strappare il pass per i quarti di finale contro una tra Aston Villa e Lille.

I finali di gara continuano ad essere il tallone d'Achille della Roma. È arrivata la decima sconfitta in ventinove giornate: per ritrovare un dato peggiore c'è bisogno di avvolgere il nastro e tornare alla stagione 2012/2013 con Zeman in panchina poi sostituito da Andreazzoli. Sono già otto i punti persi da inizio anno per del gol subiti nell'ultimo quarto d'ora. Due contro Cagliari, Juventus e Napoli; uno con Genoa e Como. Menzione speciale anche per l'eliminazione in Coppa Italia arrivata per mano del Torino a causa della rete di Ilkhan nei minuti di recupero. In campionato sono ben nove le reti incassate dal 75' in poi, tra le prime dieci della Serie A nessuno ha fatto peggio. [...]

(Il Messaggero)