Sulle spalle di Malen

Il primo round finisce con un gol per parte, giovedì prossimo allo stadio Olimpico il verdetto finale con il nome di chi, tra Roma e Bologna, parteciperà ai quarti di Europa League. Dopo le difficoltà sia tecniche sia di mentalità/personalità evidenziate contro la Juventus (parte finale di gara) e contro il Genoa (tutta la partita, in pratica), dalla Roma (priva di tanti illustri interpreti, non solo in attacco) ci si aspettava una reazione vigorosa, in primis sotto forma di una prestazione diversa: la prova di Bologna non è stata complessivamente di alto profilo tecnico e cosi Gasperini deve ringraziare il suo supereroe, Malen, ancora una volta determinante anche se sfortunato nelle conclusioni (leggi incetta di pali). [...]

La scarsa pulizia delle giocate nella prima frazione ha costretto Malen a vivere troppo spesso di solitudine, là davanti. E così è stato l'olandese a costruire, dal nulla o quasi la migliore occasione della Roma vanificata in maniera puerile da Zaragoza, suo teorico compagno di reparto ma in realtà troppo spesso fuori dal gioco oppure eccessivamente timido. [...]

Impressioni all'intervallo? Roma alla ricerca di se stessa, invano. Inevitabile, perciò, trovare al volo una soluzione: dentro Robinio Vaz, (segnali positivi, stavolta) fuori Zaragoza. Con Malen (talvolta) largo per permettere al nuovo entrato di giocare al centro. Nulla da fare, invece, per Svilar sul secondo tentativo mirato di Bernardeschi e Bologna in vantaggio, con vistosa compartecipazione della difesa romanista.

Quando c'è di mezzo Malen, però, c'è sempre speranza. Figuriamoci, quindi, nella sera del suo esordio europeo con la maglia giallorossa. l'olandese, con la Roma in svantaggio, si è caricato il gruppo sulle spalle, ha cercato di infondere coraggio e qualità, ha sfiorato il gol del pareggio. Gasp, allora, ci ha provato con i cambi, rivoluzionando la squadra, in costante affanno contro gli esterni del Bologna. Malen ha continuato a fare il Malen di un'altra categoria e ha offerto di prepotenza a Pellegrini, subentrato, la palla dell'1-1. [...].

(corsport)