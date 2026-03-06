«Stravedo per Gasperini e Svilar»

Gigi Buffon entra a "II Messaggero" da via del Tritone e trova l'atrio pieno delle nostre prime pagine storiche. [...]

«Se ci fai caso, nelle foto post vittoria, non ci sono mai». Come non c e, giustamente, in quella che racconta lo scudetto della Roma. Ma un legame c'è. «Ricordo il giorno di Roma-Parma, ero in campo. Che delirio», Per poi ricordare quanto fosse stato vicino ai colori giallorossi proprio in quel periodo. «Si, potevo venire. Mi chiamavano tutte le radio, parlavo con chiunque. Mi sarei trovato bene».

Oggi la Roma la guarda da osservatore distaccato. «Stravedo per Gasperini. Non pensavo potesse portare la squadra a quel livello e in cosi poco tempo. Contro la Juve, al di là del risultato finale, ha fatto una partita da squadra ambiziosa, da Champions. Svilar? Per continuità è trai migliori, livello alto come Maignan». E conclude: «Un portiere può far diventare una squadra vincente o la può far diventare perdente».

(Il Messaggero)