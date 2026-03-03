Stadio, la Roma fa gol: affare da 1 mld. Al Comune le briciole

Rome e la Roma avanzano a braccetto verso il nuovo stadio giallorosso a Pietralata: un progetto da oltre 1 miliardo che farà le fortune economiche del proponente privato (il club giallorosso) e quelle politiche dell'amministratore pubblico che lo renderà possibile proprio sotto le elezioni (il sindaco Gualtieri). Lasciando nelle casse comunali solo le briciole. La settimana scorsa, la giunta ha approvato la proposta di delibera per la presa d'atto della verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'ultimo passo prima della conferma definitiva del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale, prevista nell'assemblea del 13 marzo. I documenti consegnati dalla Roma raccontano i numeri del progetto, al di là della propaganda su cui società, amministrazione e media locali non sono mai stati così concordi. Per lo stadio da 60mila posti (ma anche 30 punti vendita, 2lmila mq di hospitality e 1.800 di fan store) si prevede un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro, di cui però solo 633 milioni per l'impianto vero e proprio. Sono altre le voci che fanno lievitare il conto: 120 milioni tra imprevisti e accantonamenti, 80 di spese tecniche (progettazione e direzione dei lavori). (...) L'affidamento sarà regolato da una convenzione tra club e Comune, e una delle prescrizioni fondamentali della delibera sul pubblico interesse era "il pagamento di un canone da parte del Concessionario a beneficio del Concedente per tutta la durata della concessione". La cifra, però, è irrisoria: l'affitto è stato concordato in appena 66mila euro (aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, con una maggiorazione fissa del 2%). Certo, poi ci sono i vari oneri. Quelli per la concessione del diritto di superficie, un corrispettivo onnicomprensivo di 13,7 milioni di euro, e il contributo straordinario di urbanizzazione, altri 10 milioni: questi però vengono compensati attraverso la realizzazione del Parco centrale e altri lavori infrastrutturali. Stesso discorso per i quasi 16 milioni di oneri di urbanizzazione, scontati dalla realizzazione di interventi strutturali, funzionali allo stesso stadio, come la passerella di via dei Monti di Pietralata, della Stazione Tiburtina e di via Livorno, e la strategica ristrutturazione della stazione metro Quintiliani. (...)

(Il Fatto Quotidiano)