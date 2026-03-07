Stadio della Roma, passo avanti «Via libera dalle commissioni»

Via libera al nuovo stadio della Roma da tutte le commissioni consiliari del Campidoglio interessate. Dopo il parere positivo espresso giovedì scorso dalle commissioni Lavori pubblici e Patrimonio, ieri è arrivato il semaforo verde anche da parte delle ultime quattro rimanenti: Urbanistica, Mobilità, Ambiente e Sport. Il progetto prevede un impianto da oltre 60 mila posti, a fronte di un investimento privato passato dai 450 milioni iniziali a più di un miliardo. La concessione avrà una durata di 90 anni e il canone stabilito, a carico dell'As Roma, è di circa 66 mila euro l'anno. Gli oneri ammonteranno a 80 milioni di euro, di cui 32 milioni versati nelle casse comunali e 48 scomputati per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

L'obiettivo dell'amministrazione capitolina è tenere l'impianto nel novero di quelli che potranno essere utilizzati per gli Europei di calcio del 2032, in modo da velocizzare alcune procedure grazie alla gestione commissariale. Ora il prossimo appuntamento istituzionale è fissato per venerdì alle 10 quando, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, il testo della delibera, dopo tutti i pareri positivi delle commissioni, sarà portato al voto in aula Giulio Cesare, con l'obiettivo di giungere alla votazione nella stessa giornata. [...]

Dopo il passaggio in consiglio comunale, non appena la Roma completerà i sondaggi archeologici ripresi da un paio di settimane - la cui conclusione è attesa più o meno in concomitanza con il voto dell'Aula - sarà possibile convocare la conferenza di servizi decisoria che esaminerà approfonditamente e tecnicamente nel merito tutte le proposte progettuali della società giallorossa. Le idee suggerite dal club calcistico, per risolvere le criticità rilevate sul verde, i beni archeologici, la mobilità e i parcheggi, potranno andare incontro anche a correttivi. Non è escluso che la conferenza stessa possa essere presieduta e guidata dal commissario straordinario di governo per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa. La nomina di Sessa, approvata la scorsa settimana dalla Conferenza Stato-Regioni, è ora in registrazione presso la Corte dei conti. Terminato questo passaggio, il commissario sarà pienamente operativo.

(Il Messaggero)