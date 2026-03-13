Stadio della Roma, oggi il via libera in aula: Fdl si astiene, caos 5S

I consiglieri del Pd ne sono sicuri: «Sarà un successo». Perché la matematica non mente e la maggioranza ha i numeri. E perché lo stadio della Roma è destinato a essere una delle certezze su cui il sindaco Roberto Gualtieri batterà nella campagna elettorale per il bis in Campidoglio. Presentato anche in trasferta al grande meeting immobiliare di Cannes, il progetto dell'impianto giallorosso a Pietralata questa mattina tornerà a essere un affare tutto capitolino. Via al voto in consiglio comunale, con la certezza del via libera al progetto da 60mila spettatori e oltre un miliardo di investimento presentato dai Friedkin.

Ma - a proposito di elezioni - anche con la curiosità di scoprire a che punto è la costruzione del campo largo a trazione dem. Oggi, insomma, si gioca a carte scoperte. E con il Pd ci saranno i renziani di Italia Viva e i consiglieri della Lista Calenda. Tutti uniti per lo stadio, allontanando le voci di una candidatura del leader di Azione come frontman del centrodestra capitolino, in una formazione che da qui in avanti potrebbe reggere fino alle urne del 2027.

La vera incognita sono i 5S. Le call serali sullo stadio sono state concitate. E alla fine hanno prodotto un ibrido: i grillini non dovrebbero astenersi e nemmeno uscire dall'aula Giulio Cesare. Semplicemente non voteranno. [...]

Capitolo centrodestra. Fratelli d'Italia lo ha annunciato ieri: si asterrà. Bene lo stadio, perché i tifosi romanisti non digerirebbero un «no» all'impianto. Ma la pax giubilare è finita e allora i meloniani si asterranno. [...]

La sorpresa può essere invece Forza Italia. L'apertura c'è. Per verificare se si tradurrà nel voto a favore di cui ieri discutevano i consiglieri forzisti, non resterà che attendere il vertice di centrodestra di stamattina. Ma la linea pare tracciata, come filtrato già nella ultima riunione dei capigruppo. [...]

(La Repubblica)