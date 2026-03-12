Stadio della Roma, Fdi pronta all'estensione

Roma. Venerdì l'Assemblea capitolina voterà l'interesse pubblico per il progetto del nuovo stadio della Roma. Fratelli d'Italia si asterrà. I consiglieri non si opporranno, ma non approveranno l'interesse pubblico sul progetto dell'As Roma e del comune per la nuova arena giallorossa. L'annuncio verrà fatto oggi dal gruppo capitolino del partito di Giorgia Meloni, che ha convocato una conferenza stampa insieme al coordinatore romano e deputato Marco Perissa. Il sostantivo astensione, però sarà più di un voto. Sarà la strategia del partito su tutti i più scottanti dossier infrastrutturali della città. Dallo stadio, appunto, fino al termo-valorizzatore. (...) Oggi, infatti, spiegheranno per filo e per segno cosa non va nell'attuale progetto dello stadio: dal nodo della mobilità fino ai 30 milioni di euro di oneri senza vincolo di destinazione. Critiche specifiche per dire: se vinciamo nel 2027 non stracceremo il progetto, ma chiameremo Roma per modifiche essenziali a rendere lo stadio un'opera di vero interesse pubblico. Un approccio che sarà replicato nel programma anche per quel che riguarda il termovalorizzatore. (...)

(Il Foglio)