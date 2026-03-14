Stadio a Pietralata, via libera dal Comune: «Momento storico»

Prolusioni retoriche a gogo: «giornata storica», «svolta per il futuro», «sogno», «momento storico». Ieri, in Campidoglio, Aula Giulio Cesare, è andato in scena l'atto conclusivo della parte comunale dell'iter sul progetto stadio della Roma di Pietralata. All'ora di pranzo, 39 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti (i consiglieri di FdI) hanno confermato il pubblico interesse al progetto giallorosso dando il via libera alla delibera che certifica come Trigoria abbia rispettato tutte le prescrizioni che erano state emanate, nel 2023, al progetto preliminare della "terra promessa" romanista. Seduta che si apre con l'abituale quarantina (minima) di minuti di ritardo e che va avanti fino all'una passata con l'alternarsi di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Sinteticamente: i 5 Stelle decidono di non partecipare al voto e escono dall'aula. Fratelli d'Italia conferma l'astensione annunciata nelle ultime ore. Dall'opposizione, arrivano i voti favorevoli di Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per cui, sommandoli a quelli della maggioranza, si arriva ai 37 voti a favore che diventano 39 includendo quelli di due consiglieri, Nando Bonessio e Nel-la Converti, collegati da remoto. (...) Nel corso del dibattito in Aula prende la parola anche Ubaldo Righetti, consigliere Pd ed ex difensore giallorosso, che mostra una sua foto di quando militava nella Roma (vinse lo scudetto dell'83) e ricorda che del nuovo stadio si parla dai tempi «del grande presidente Di-no Viola». Anche il sindaco Gual-tieri cita gli ex presidenti Viola e Sensi - oltre al patron attuale, Dan Friedkin, che per il nuovo impianto ha investito oltre un miliardo -ma ci tiene a ribadire che quello del nuovo stadio è un progetto «per tutta la città, fruibile non solo per i giorni delle partite». il primo cittadino ricorda le caratteristiche dell'impianto: più di 60mila posti, con una curva che potrà ospitare 23mila tifosi. Accanto allo stadio, aggiunge Gualtieri, «sorgerà un parco pubblico più grande di Villa Celimontana, realizzato e poi interamente manutenuto dall'As Roma, ma aperto a tutti». Praticamente una nuova villa di Roma a costo zero per i cittadini. Siamo molto soddisfatti». (...)

(Il Messaggero)

