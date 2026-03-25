Soulé torna in gruppo e punta l'Inter

La pubalgia non è del tutto alle spalle, ma Matias

Soulé ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo. E questa la notizia più bella della settimana per Gian Piero Gasperini, che avrà a disposizione l'argentino a partire dalla sfida di San Siro contro l'Inter il 5 aprile. In questi giorni di sosta, infatti, il tecnico svolgerà una mini preparazione propedeutica proprio al pieno recupero dell'attaccante. (...) Soulé già lo scorso anno fece male all'Inter siglando il gol vittoria e ostacolando non poco la corsa scudetto dei nerazzurri. Ci riproverà alla ripresa l'argentino che è assente dalla gara col Napoli del 15 febbraio, quando ha alzato bandiera bianca dopo settimane di sofferenza causata dalla pubalgia. Soulé - che (...) in questi 40 giorni è stato sottoposto a un rigido programma tra fisioterapia, massaggi, esercizi in palestra e riposo a intermittenza. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma Matias (capocannoniere nel girone d'andata per la Roma) è pronto a tornare e a supportare Malen nella rincorsa Champions. Non lo è ancora Paulo Dybala, reduce dall'intervento al menisco. La Joya ne avrà ancora per un mese e spera di giocare le ultime 5-6 partite di campionato. (...) Sul tavolo, oltre all'offerta del Boca Juniors, anche la proposta di un triennale da un club turco. Il rinnovo con la Roma, invece, sembra ormai un'utopia.

(gasport)