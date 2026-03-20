Soulé scalpita e punta l'Inter dopo la sosta

La voglia di tornare, di giocare, di aiutare la squadra. Matias Soulé scalpita dopo le sei partite saltate per la pubalgia che non gli ha dato tregua. (...) Soulé ha ripreso a correre, lavora a parte, sente il richiamo del campo. Vorrebbe esserci già contro il Lecce, ma lo staff vuole valutare con attenzione il suo rientro. (...) Il vero obiettivo è il rientro contro l'Inter, dopo la sosta, una sfida che potrebbe dire molto sul futuro del campionato giallorosso. La Roma ha un estremo bisogno della sua fantasia, Matias scalpita per tomare e di riprendere da dove aveva lasciato prima di quella pubalgia che gli ha dato il tormento.

(corsport)