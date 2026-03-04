Soulé Out. Vietata anche la trasferta in Europa

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Assente giustificato. Non deve allarmare, intatti, la mancata presenza di Dybala a Trigoria nel giorno in cui la Roma ha ripreso ad allenarsi per preparare la sfida con il Genoa. Alla Joya è stato concesso un permesso per stare in compagnia della moglie Oriana e celebrare la nascita della piccola Gia, venuta al mondo lunedì mattina. Gasperini attende l'argentino, che dovrà ritrovare la tenuta atletica migliore per essere di nuovo in campo già da domenica. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Hermoso e Soulé, rispettivamente alle prese con il problema all'ileopsoas e la pubalgia. L'obiettivo, per entrambi, è provare ad allenarsi in gruppo nel corso della settimana e tornare a disposizione a Marassi. Anche perché dopo l'impegno con il Grifone la Roma sarà di nuovo protagonista in Europa League per gli ottavi con il Bologna. L'andata è in programma il 12 marzo al Dall'Ara e i sostenitori giallorossi residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti. E questa la decisione presa dall'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive), che non ha concesso una deroga al provvedimento adottato dal Viminale lo scorso 20 gennaio. Notizie migliori, però, potrebbero arrivare il 19 marzo, giorno in cui è stato fissato l'udienza al Consiglio di Stato per l'appello effettuato dalle associazioni dei tifosi della Roma