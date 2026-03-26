Soulé insegue l'Inter. Polemiche sui social

IL TEMPO - Soulé continua ad allenarsi con l'Inter nel mirino, ma il suo ritorno in campo fa discutere per la scelta di una canzone sui social. «Siamo allibiti perché tutti sanno cosa significa il numero 1312, che è appunto il titolo della canzone, se così possiamo definirla, del post. È un chiaro attacco alle forze dell'ordine, oltre a frasi che definire oscene e vergognose è il minimo». Così in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp riferendosi alla pubblicazione su Instagram di una canzone per festeggiare il suo ritorno in gruppo. Il riferimento è al brano di Ince, che aveva dedicato una canzone al talento sudamericano, considerata un oltraggio alle forze dell'ordine.