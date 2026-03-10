Soulé ci riprova, si rivede Hermoso. A Bologna Gasp senza Mancini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Torna l'Europa, torna Hermoso. Il gol del pareggio di Ziolkowski contro il Panathinaikos aveva evitato lo spareggio in Europa League, consentendo alla Roma di giocare soltanto una volta a settimana negli ultimi quaranta giorni. Vantaggio sfruttato soltanto in parte a causa dei tanti infortuni, concentrati soprattutto nel reparto offensivo. Si entra, adesso, in una fase decisiva della competizione, in cui non sono ammessi errori. Giovedì la Roma sarà protagonista al Dall'Ara per l'andata degli ottavi di finale. E Gasperini potrà fare affidamento su Hermoso, che ha smaltito i problemi fisici delle ultime settimane. Ieri, il difensore spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione contro il Bologna. Un recupero importante considerando che sarà assente Mancini. Il numero ventitré giallorosso, infatti, dovrà scontare la squalifica rimediata ad Atene e sarà di nuovo disposizione per il ritorno all'Olimpico. Piccoli segnali incoraggianti arrivano anche da Soulé. Il riposo, dopo i quarantacinque minuti di Napoli, sta aiutando l'argentino a superare il dolore derivante dalla pubalgia. L'ex Frosinone sta meglio e, ieri, ha iniziato a svolgere lavoro individuale sul campo. Gasperini spera di averlo a disposizione per la gara casalinga con il Lecce, in programma domenica 22 marzo, subito prima delle due settimane di sosta per le nazionali. Le scelte in attacco a Bologna, dunque, rimarranno limitate. E il tecnico giallorosso non potrà contare neanche su Venturino. L'ex attaccante del Genoa, che proprio contro la sua vecchia squadra è stato inserito per la prima volta nell'undici titolare da quando è a Roma, è stato escluso dalla lista UEFA. Gasperini poteva effettuare tre cambi e ha scelto Malen, Zaragoza e Robinio Vaz. A far posto ai nuovi acquisti sono stati Dovbyk, il cui ritorno in campo è previsto tra fine aprile e inizio maggio, Angeliño, ancora distante dalla forma fisica migliore, e Bailey, rientrato all'Aston Villa dopo appena cinque mesi di prestito. Prima dell'appuntamento con il Genoa, Gasperini ha evidenziato il pericolo delle sanzioni. Ne sa qualcosa N'Dicka, che con il giallo rimediato a Marassi salterà lo scontro diretto di domenica sul campo del Como. Il difensore ivoriano è diffidato anche in Europa League proprio come Hermoso e Celik, che dovranno fare attenzione al cartellino per evitare di saltare la gara di ritorno all'Olimpico.