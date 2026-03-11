Soulé ci prova per il Como: operazione ok per Ferguson

Soulé vede la luce in fondo al tunnel. Per ora è ancora fioca ma dopo settimane passate tra terapie, trattamenti rigenerativi e sedute extra è finalmente tornato a

riassaporare il sapore il campo. La road map è segnata: questa settimana sarà

dedicata alla fase di riatletizzazione per provare ad essere a completa disposizione per il ritorno del 19 marzo col Bologna. Se non dovesse farcela appuntamento alla sfida contro il Lecce. Recuperato, invece, Hermoso che lunedì si era riaffacciato in gruppo e ieri ha svolto l'intera sessione con il resto dei compagni. Allenamento che si è aperto con un discorso motivazionale di Gasperini che ha chiesto alla squadra di rimanere concentrata in queste gare che rappresentano uno snodo cruciale per il proseguimento della stagione. Oggi la rifinitura poi la partenza per Bologna. Out per squalifica Mancini che tornerà a Como. Spazio al terzetto composto da Celik, Ndicka e Ghilardi. L'idea è quella di non rischiare Hermoso che dovrà giocare necessariamente domenica vista l'assenza di Evan. Torna Wesley, mentre a destra giocherà Rensch. In mezzo al campo confermata la coppia Koné-Pisilli con El Aynaoui ad oggi dietro nelle gerarchie. Le novità sono attese davanti. Il tridente rischia di essere stravolto rispetto alla sfortunata trasferta di Genova. Malen non si tocca, al suo fianco la sorpresa potrebbe essere Zaragoza. Sparito dai radar nelle ultime due (quattro minuti giocati) ma si candida per concedere un turno di riposo a Pellegrini. Sulla trequarti Cristante. L'obiettivo è indirizzare subito la qualificazione dalla gara d'andata. Ferguson alla fine si è operato alla caviglia. La stagione per lui è però finita.

(Il Messaggero)