Soulé al lavoro per il ritorno. Zaragoza spera

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Niente turnover massiccio in Europa. È stato fin troppo chiaro Gasperini nel corso della stagione. Qualche rotazione con il Bologna, però, sembra ora necessaria. Pellegrini è apparso opaco, appannato nelle ultime uscite. Venturino non è in lista UEFA. E allora Zaragoza si candida per una maglia da titolare. Lo spagnolo deve ancora lasciare il segno da quando è arrivato nella Capitale e tra Juventus e Genoa ha raccolto pochi minuti. L'ex Celta Vigo potrebbe muoversi vicino a Malen, con Cristante alle loro spalle. Reclama un posto anche El Aynaoui, sempre titolare negl impegni europei tranne che con lo Stoccarda. Il marocchino potrebbe far coppia in mezzo al campo con uno tra Koné e Pisilli al momento coppia favorita. Hermoso viaggia verso la convocazione, ma difficilmente sarà in campo dall'inizio. Con Mancini squalificato, il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Celik, N'Dicka e Ghilardi. Dopo aver saltato la gara di Marassi per squalifica, Wesley si riprende il posto sulla corsia di sinistra, con Rensch che potrebbe essere confermato sul lato opposto. Anche ieri, intanto, Soulé ha lavorato individualmente sul campo. L'argentino sta provando a superare i fastidi della pubalgia per rendersi disponibile la prossima settimana.