Sono venti gli stop muscolari

IL TEMPO (L. PES) - Una stagione tormentata. Quello di Wesley è il ventesimo stop muscolare del campionato per la Roma, ai quali vanno aggiunti tutti gli altri infortuni traumatici più il problema di pubalgia di Soulé che prosegue il suo percorso di recupero verso l'Inter.

Per il brasiliano si tratta del secondo stop stagionale di questa natura dopo una piccola contrattura che lo tenne fuori dal match contro il Cagliari dello scorso 7 dicembre. Ma l'ex Flamengo è in buona compagnia. Il più colpito è stato

Hermoso con quattro infortuni, quasi tutti di breve durata che soltanto adesso sembra aver trovato una discreta continuità dopo il problema all'ileopsoas che l'ha tormentato durante i primi mesi dell'anno.

Subito dopo, inevitabilmente, c'è Bailey che in meno di sei mesi si è fermato ben tre volte, la prima appena arrivato durante il primo allenamento. Presagio di un'esperienza da dimenticare sia per il giamaicano sia per la Roma. A quota due ci sono, oltre a Wesley, anche Dybala, Koné e Dovbyk. Il primo è stato poi tradito dal menisco ed è ancora fuori, così come il francese e l'ucraino che ha addirittura optato per l'operazione dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra.

Uno stop, invece, per Pellegrini, El Shaarawy, Vaz, Baldanzi e Gollini. Anche se l'infiammazione del Faraone al tendine d'Achille rappresenta un problema ancora diverso rispetto a quelli muscolari sopra citati.