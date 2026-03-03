Scontri diretti sfavorevoli e calendario in salita. Gli ostacoli nella volata

Anche senza fare drammi, Gasp ha capito che qualcosa non va. L'altra sera ha utilizzato il termine «passivi». Che inizia con "p", come personalità. Sommandoli, forse si viene a capo di uno dei problemi della Roma: la mancanza di un calciatore d'ordine e caratteriale che, nei momenti difficili, faccia ragionare la squadra. Era accaduto a Milano, quando la Roma, dopo aver dominato per un tempo, era andata letteralmente in barca a inizio ripresa, subendo come non mai e mettendo le basi per la sconfitta. Uno scenario che si è ripetuto nel giro di un paio di settimane prima a Napoli e poi domenica sera con la Juventus. Squadra straripante in entrambi i casi che però, nel momento nel quale è chiamata a gestire il risultato, va in affanno. Non difendere, sia chiaro, ma gestire. Che può sembrare la stessa cosa ma non lo è. Esempio chiarificatore: l'altra sera al 91' la Roma usufruisce di un calcio d'angolo. Ai tempi di Totti, la partita sarebbe finita in quel metro quadro, con Francesco che avrebbe nascosto il pallone, subìto falli e ottenuto nuovi corner, rimediando cartellini e calci dagli avversari ma preservando il successo. (...) E non finisce qui: perché 7 volte su 9 la Roma ha preso gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Se le cose si ripetono, non si può parlare di sfortuna. C'è poi un campo, quello delle sostituzioni, che rischia di diventare minato. Perché soltanto l'allenatore conosce le condizioni del calciatore in questione e bocciarne una scelta rischia di essere un esercizio di presunzione. (...) Non c'è da fare drammi e l'esortazione di Gasp («Animo!») è lodevole ma va anche registrato che la Roma a parità di punti è dietro a Inter, Milan, Napoli e Juve negli scontri diretti. Senza contare che tra le contendenti per un posto al sole europeo, è l'unica che a marzo avrà impegni infrasettimanali. Il Como (con il quale è in vantaggio grazie all'1-0 dell'Olimpico) gioca domani l'andata di Coppa Italia ma per il ritorno se ne riparla a fine aprile. Stesso dicasi per l'Atalanta. Se è vero che questo a Gasp non dispiace, bisogna capire come avverranno le rotazioni in attacco. (...)

(Il Messaggero)