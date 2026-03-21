Scintilla Vaz: vuole giocare con il Lecce

Robinio Vaz rappresenta una scintilla di speranza in un momento buio per la Roma. Il diciannovenne ha acceso l'Olimpico proprio quando la squadra cercava disperatamente un segnale, mettendo in mostra un mix di talento e incoscienza. (...) L'investimento da 25 milioni di euro versati al Marsiglia era inizialmente un peso notevole, reso ancora più gravoso dalle difficoltà fisiologiche di ambientamento legate alla lingua e alle nuove abitudini.

Ma la sfida europea di giovedì ha ribaltato le percezioni: Vaz è entrato e ha cambiato marcia, prima procurandosi un rigore e poi servendo l'assist per il gol di Pellegrini. (...) Gasperini ha percepito questa nuova energia e ora sta valutando seriamente di schierarlo dal primo minuto nella trasferta contro il Lecce. L'obiettivo è sfruttare la spensieratezza del giovane talento per rompere gli schemi di una squadra attualmente appesantita dalla pressione.

(corsport)