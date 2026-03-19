Sabatini: "Roma-Bologna? Odio questa partita. Gasperini e Italiano da 8"

CORRIERE DI BOLOGNA - Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Bologna, ha rilasciato un'intervista al quotidiano a poche ore dal derby italiano (valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League) proprio tra le sue due ex squadre. Ecco le sue parole.

Walter Sabatini, oggi c’è Roma-Bologna.

«Odio questa partita».

Come Bruno Martino che cantava e odiava l’estate.

«Bellissimo pezzo. Sì, la odio perché una delle due si fermerà. Comunque, come dicono i sensibili, “la cosa importante non è l’obiettivo ma il percorso”».

Sì, ma se poi non passi il turno arrivano le critiche.

«Sia il Bologna che la Roma hanno intrapreso un bel percorso, bravi tutti».



Secondo Italiano è favorita la Roma, dice 51% a 49.

«L’Olimpico è l’Olimpico, ma tutto questo fattore campo non lo vedo. C’è un clima di gaudio, i tifosi apprezzano squadra e tecnico, ma sono scettici».

Troppe sconfitte? Eppure è in corsa su due fronti.

«Ha fatto bene, ma non è stata un rullo compressore, ora i problemi davanti sono stati risolti con Malen».

Decisivo all’andata. Come ha visto quell’1-1?

«Squadre contratte, timide, non una grande partita, alla fine erano contente tutte e due, entrambe in corsa. Questo match è speciale, può tenere aperta la porta per la Champions, mica secondario. I giocatori vorranno lasciare il segno».

Un voto ai due allenatori.

«Entrambi 8 ma per motivi diversi. Gasperini subito competitivo, Italiano è entrato in un Bologna molto particolare, una squadra celebrata, ha accantonato alcune sue idee di calcio, le ha rimodellate. A un certo momento ho pensato che il Bologna fosse imbattibile, vedevo meccanismi pazzeschi…».

Chi sta meglio delle due squadre?

«Tutte e due hanno avuto un calo, mi pare si stia riprendendo più il Bologna».

Tutte e due propositive.

«Non amo molto l’uno contro uno, è un grosso rischio: se incontri chi ha molta qualità, vai in sofferenza».

Pronostico?

«No. Sarà una partita emozionante, oggi tutte le altre sono di contorno».