Rotta verso la posa della prima pietra: conferenza dei servizi e gara europea

La fase uno è finita ieri in Consiglio comunale. Amen. Inizia la fase due. Poi, ci sarà la fase tre che sarà l'ultima e si concluderà con l'avvio dei cantieri, obiettivo fissato entro marzo 2027. Andiamo per ordine. Con ieri si è concluso l'iter che possiamo chiamare "politico": quello del pubblico interesse, delle discussioni in consiglio comunale, degli interventi politici (non sempre precisi). Era l'iter del Comune, quello che parte dall'idea, ovvero il progetto preliminare, e si conclude con la conferma del pubblico interesse: quella data ieri' in Aula da 39 consiglieri. (...) E, come detto, si apre la fase due. È la fase in cui i tecnici esamineranno in conferenza di servizi tutte le diverse tavole, carte, progetti depositati dal club giallorosso. La conferenza di servizi raccoglie attorno al tavolo tutti i diversi uffici di diversi soggetti che hanno competenza ad esaminare il progetto. Per capirci: ci stanno il Comune con una

mezza dozzina buona di uffici; la Città Metropolitana e la Regione, anch'esse con una mezza dozzina di uffici coinvolti; i vigili del fuoco, la prefettura, la questura, la soprintendenza di Stato, il ministero dei Trasporti, quello dell'Interno. Poi ci sono le società dei servizi pubblici: Acea, Areti, Italgas, Terna, Atac, Ama, Telecom e così via. Insomma, alla fine ci sono almeno una trentina di diversi soggetti che devono esprimere il loro parere. La conferenza di servizi può durare 90 giorni con la possibilità di una sola proroga di 30, quindi il totale massimo è 120 giorni.(...) Nei mesi scorci, è intervenuta la decisione del governo di nominare un commissario straordinario - Massimo Sessa, ingegnere e presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici - che dovrà occuparsi degli stadi che l'Italia proporrà all'UEFA come impianti sede delle gare dei campionati europei del 2032 (quelli assegnati all'Italia e alla Turchia). Lo stadio della Roma è nella lista preliminare di questi impianti. (...) Declinando questi tempi su Pietralata, siamo al limite. Conteggiando i 120 giorni massimi della conferenza di servizi decisoria, siamo davvero con la clessidra agli sgoccioli: fine luglio. E qui entra in gioco Sessa, il commissario di governo. Il suo ruolo sarà sicuramente fondamentale per tenere in linea i cantieri quando partiranno. Ma che può essere utile anche in questa fase, per sbrogliare eventuali problemi. (...)

(Il Messaggero)