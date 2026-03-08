Rotta Champions

IL TEMPO (L. PES) - Quando il margine d'errore è minimo, ogni minimo errore può essere fatale. Dopo la doccia gelata di Gatti al 93' la Roma non vuole sbagliare ancora e oggi al Ferraris contro il Genoa (fischio d'inizio ore 18, diretta Sky e Dazn), Gasperini vuole aggiudicarsi ancora una volta la gara degli ex contro De Rossi, come alla fine del 2025. Il piemontese torna al Ferraris da avversario per la nona volta e con un solo ko nel 2018 mentre DDR, che a Marassi dopo un pari subito nel recupero fu esonerato dalla Roma, cerca riscatto e punti salvezza in un inizio scoppiettante di 2026. Ambizioni molto diverse in palio, con i giallorossi che hanno la necessità di riallungare sul Como al quarto posto (ieri i lariani hanno vinto soffrendo a Cagliari) a una settimana dallo scontro diretto e restare aggrappati al Napoli, con un occhio sempre alla Juve ieri sera vincente col Pisa. "Adesso entriamo in una fase di partite tutte determinanti, tutte importanti, dove si gioca con un modo ravvicinato, dove è importante il campionato, sarà decisiva l'Europa League. Quindi i calcoli fatti prima non servono a niente, perché poi quando giochi la partita, ti trovi durante la gara, che sai, oltretutto abbiamo dei diffidati, speriamo non ci tocchino più altri infortuni o anche piccoli infortuni che possano farti saltare qualche partita. Domani giochiamo a Genoa. Conosco bene quello stadio. Una squadra che in casa va forte, trascinata e spinta dal pubblico. Non abbiamo da fare altri pensieri. Dobbiamo organizzare, pensare alla squadra, alla prestazione". Prudenza e concentrazione per Gasp che conosce i pericoli del Grifone e deve ancora fare i conti con i tanti infortuni. "Il tipo di infortuni che abbiamo avuto noi poi sono stati particolari, nel senso che io ho avuto 14-15 giocatori, forse anche 16, degli highlander che hanno avuto pochissimo". C'è anche spazio per parlare, ovviamente, della cena con Totti dello scorso lunedì. "Ruolo? Non sono nella condizione di proporre di queste situazioni, io è otto nove mesi che sono a Roma, non mi ero mai incontrato con Totti, non è un argomento che ho tirato fuori io. E venuto fuori un mese fa, non da parte mia, i sembra proprio una cena normalissima dove abbiamo parlato di calcio, basta, perché di questo dobbiamo parlare. Devo dire, a me piace anche molto come parla di calcio, uno molto diretto, che ha, come tutti i grandi campioni, delle misure e delle angolazioni molto dirette e anche molto alte quando si parla di giocatori, di squadra. Chi ha pagato? Nessuno dei due" chiude con un sorriso il tecnico. Pochi dubbi sulla formazione. L'assenza di Wesley dovrebbe riportare Celik sulla fascia con Rensch a sinistra e Ghilardi con Mancini e N'Dicka in difesa. Confermata la coppia Koné-Pisilli in mediana con Cristante ad agire sulla trequarti. Ballottaggio aperto per il partner di Malan: Venturino può avere una chance, più indietro Pellegrini e Zaragoza. Non c'è spazio per il cuore né per errori: c'è la rotta Champions da seguire.