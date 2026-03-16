Rosso di rabbia

LEGGO (F. BALZANI) - Il menu in riva al lago non riserva sorprese rispetto alle ultime portate: dormite difensive, errori arbitrali e l'ennesima rimonta subita. La Roma - dopo le fatiche di coppa - scivola al sesto posto e contro il Como perde la decima partita stagionale. Troppe per sognare un posto in Champions.

E pensare che i giallorossi erano partiti forti e dopo 7 minuti avevano trovato il gol grazie al solito Malen. L'olandese ha segnato un rigore impeccabile rimediato da El Shaarawy (qui manca il primo giallo a Carlos). Il Como però sembra avere un'altra tenuta fisica e una maggiore lucidità. Nico Paz e compagni confezionano almeno tre occasioni pulite per pareggiare la partita. Per due volte ci pensa Svilar, poi è proprio l'argentino a sparare alto. La Roma si difende come può e non trova sbocchi per ripartire.

Le cose per la squadra di Gasperini vanno decisamente meglio a inizio ripresa, ma proprio sul più bello arriva la dormita di Hermoso che tiene in gioco Douvikas. Il greco buca Svilar sul primo palo e mette la partita su un binario favorevole. Ad agevolare la squadra di Fabregas ci pensa l'arbitro Massa che espelle per doppia ammonizione Wesley, fin lì uno dei migliori. Il brasiliano però non tocca Diao, a commettere il fallo eventualmente è Rensch. Il regolamento non ammette revisioni al Var e la Roma rimane in dieci. Da questo momento in poi è un monologo del Como che trova il gol del sorpasso a dieci dalla fine proprio con Diego Carlos.

Gasp a fine partita è una furia: «Wesley non commette fallo, si vede chiaramente. Si sposta addirittura per non prendere Diao, non è la prima volta che il Como ha queste situazioni. Questo è diventato il calcio. A Genova c'era un rigore clamoroso per andare 2-1 per noi, siamo sfortunati».

Ora testa al Bologna per proseguire la strada in Europa League. Gasp dovrà fare a meno di Celik uscito per un problema muscolare, l'ennesima assenza di un 2026 maledetto. «Ma faremo di tutto per passare il turno, siamo ancora in corsa su due obiettivi», conclude il tecnico.