Rossettini ritrova Pilgrim per l'Inter

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Serie A in pausa, spazio alla Coppa Italia. Vigilia di semifinale di ritorno per la Roma che domani affronterà l'Inter in trasferta (15, Sky): si ripartirà dall'1-1 del Tre Fontane, quindi il verdetto è ancora tutto da scrivere; l'altra sfida vedrà la Juventus ospitare la Fiorentina (al Viola Park si sono imposte 2-0 le bianconere). Le due vincenti nel doppio confronto si ritroveranno poi in finale il fine settimana del 23-24 maggio (data, orario e sede ancora da definire). La Roma, che guida il campionato a +6 pro-prio dalle nerazzurre quando mancano 5 giornate al termine, ha tra gli obiettivi stagionali anche la coppa: «Dobbiamo guardare avanti, c'è una semifinale di ritorno da an-darci a prendere. Siamo fiduciosi, speriamo di recuperare le ragazze acciaccate», le parole di Rossettini al triplice fischio dell'andata. La buona notizia per il tecnico è che, dopo i recuperi di Corelli e Pandini della scorsa settimana, anche Pilgrim è tornata ad allenarsi in gruppo e filtra così ottimismo sulla sua convocazione. Le giallorosse arrivano all'impegno forti del successo in rimonta nel derby, le interiste in casa sono state fermate dal Napoli (2-2): nel complesso entrambe le compagini vivono un buon momento (nelle ultime 5 gare, 3 vittorie e 2 pari per la Roma; 3 vittorie, un pari ed un ko per l'Interi e sono quindi pronte a darsi filo da torcere sia in Coppa Italia che in Serie A; per lo scudetto infatti, classifica alla mano, è corsa a due, con la Juventus, terza, a -11 dalla vetta.